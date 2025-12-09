De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayor cantidad de nacimientos en México ocurre en septiembre, un fenómeno estadístico que se explica por los bebés gestados durante el mes de diciembre y los primeros días de enero, cuando coinciden celebraciones como Posadas, Noche Buena, Navidad y Año Nuevo. Esta tendencia ha sido constante durante las últimas décadas en el país.

los datos más recientes del INEGI, septiembre concentra alrededor de 9.2% del total de nacimientos anuales, seguido de agostos y octubre, que también muestran cifras elevadas. En contraste, febrero se mantiene como el mes con menos registros en salas de maternidad.

Especialistas citados por el instituto señalaron que este fenómeno responde principalmente a factores matemáticos relacionados con el periodo de gestación humana de nueve meses, así como a elementos sociales que surgen durante la temporada navideña, cuando aumentan la convivencia familiar, el descanso y la relajación.

Los investigadores detallaron que durante diciembre las parejas suelen pasar más tiempo juntas debido a las vacaciones de invierno, lo que, sumado al ambiente festivo, incrementa la posibilidad de concepción. Indicaron que, en testimonios recopilados por estudios demográficos, las personas afirmaron que en esta época “había mayor convivencia y menos estrés”, frase que fue transformada a tercera persona del singular para su incorporación periodística.

Asimismo, se recordó que el clima frío de finales de año favorece que las personas permanezcan en interiores, lo que históricamente ha influido en la planificación familiar y en un aumento de encuentros íntimos que derivan en embarazos.

El INEGI reafirmó que los picos más altos de nacimientos corresponden a septiembre, agostos y octubre; niveles intermedios se registran en noviembre, diciembre y julio; mientras que enero, marzo, mayo, junio y abril presentan actividad moderada. Febrero continúa como el punto más bajo.