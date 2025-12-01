Diciembre inicia con dos hombres sin vida en La Paz tras hechos violentos

Diciembre arrancó con dos hombres sin vida en el municipio de La Paz, en hechos distintos ocurridos durante la madrugada de este lunes y que, de acuerdo con las primeras indagatorias, habrían derivado de riñas. La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que los casos se registraron en el pueblo mágico de Todos Santos y en el poblado de San Juan de Los Planes.

El primero de los hechos fue reportado alrededor de las 00:30 horas, cuando una llamada alertó sobre una persona sin vida dentro de una vivienda ubicada en la calle General Topete, entre Del Pilar y Legaspi, en Todos Santos. Al llegar, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre con lesiones provocadas por arma blanca.

Poco después, a las 04:15 horas , elementos de Seguridad Pública Municipal solicitaron apoyo en San Juan de Los Planes, tras localizar a un hombre de edad avanzada con múltiples lesiones en el cuerpo, quien ya no respondía al llamado en un domicilio situado entre las calles Miguel Alemán Valdez y Venustiano Carranza.

En ambos casos, el personal de la Procuraduría llevó a cabo las primeras diligencias. Especialistas en criminalística procesaron las escenas para recolectar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.

Hasta el momento, los dos hombres permanecen en calidad de desconocidos.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso abrió las Carpetas de Investigación para determinar responsabilidades y ubicar a los probables agresores.