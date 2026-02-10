Diego Rivera Navarro comparece ante el juez: definirán situación legal del alcalde de Tequila por secuestro

El presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, comparece nuevamente ante un juez de control este martes 10 de febrero de 2026 para definir su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al edil de encabezar una red criminal que operaba desde el ayuntamiento, vinculada a delitos de secuestro, extorsión y delincuencia organizada.

La audiencia es fundamental para determinar si el funcionario será procesado formalmente y si permanecerá en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra.

La detención de Diego Rivera Navarro se registró la madrugada del pasado 5 de febrero de 2026, tras un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR).

Contexto y antecedentes de la red criminal en Tequila

Según las carpetas de investigación, el alcalde es señalado por la privación ilegal de la libertad y tortura de dos precandidatos de su propio partido, Morena, con el fin de obligarlos a renunciar a la contienda electoral en años previos.

Además de los cargos por secuestro, la FGR ha documentado que la administración de Rivera Navarro presuntamente compartía ganancias de extorsiones con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Denuncias de empresarios tequileros y comerciantes locales indican que el edil utilizaba a la Policía Municipal y a funcionarios de primer nivel para realizar cobros de “derecho de piso” y multas ilegales, llegando a exigir montos de hasta 60 millones de pesos a empresas de renombre en la región.

Las indagatorias federales han revelado que la estructura delictiva presuntamente liderada por Diego Rivera Navarro se infiltró en áreas estratégicas del gobierno municipal, incluyendo la Dirección de Seguridad Pública, Catastro y Predial, y Obras Públicas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que la captura del alcalde derivó de múltiples denuncias ciudadanas y seguimientos técnicos que evidenciaron el estilo de vida ostentoso del funcionario y su círculo cercano, el cual no correspondía a sus ingresos oficiales.

