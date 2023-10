Parque tiene 10 años de abandono y latente peligro en La Paz

Mediante una denuncia hecha a esta redacción, ciudadanos de La Paz expresaron que el área destinada para hacer ejercicio ubicada a espaldas del Gimnasio de Usos Múltiples “Emilio Mendoza Moüet”, en las calles Del Ciprés, 5 de febrero y Patriotismo de la colonia La Rinconada, se encuentra en pésimas condiciones y olvidó total de parte autoridades desde hace casi diez años.

Una persona de la tercera edad, quien se vio afectada por esta problemática, expresó que al asistir siente inseguridad, ya que solo puede acudir en la tarde-noche y aparte de la situación crítica en la que se encuentra el recinto, siente mucha inseguridad por la falta de alumbrado.

Abandonados los juegos infantiles del Parque Revolución

Es por eso, que vecinos de esa colonia, hacen el llamado a las autoridades, para que tomen cartas en el asunto y den una limpieza a la zona, así como también la rehabilitación del mismo, dado que es imposible realizar actividades físicas.

“No se puede estar aquí en la tarde, por la mañana no es tanto problema porque hay luz, pero en cuanto oscurece la que es a las 18:00 horas ya no es seguro estar aquí, de hecho ya uno mejor no viene y pues no es viable para venir de ninguna forma”.