Diez muertos tras ataque armado cerca de Johannesburgo, Sudáfrica

Al menos 10 personas murieron y 10 resultaron heridas en un ataque armado la madrugada de este domingo en Bekkersdal, un municipio a unos 40 km al suroeste de Johannesburgo, Sudáfrica, informaron autoridades.

La policía dijo que un grupo de hombres armados abrió fuego contra personas cercanas a una taberna local y también disparó en las calles mientras huían del lugar.

Cómo ocurrió el ataque

Según reportes oficiales, los sospechosos comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en y alrededor del bar.

La Policía de Sudáfrica confirmó que se realizó un operativo para buscar a los responsables, pero hasta el momento no se han realizado detenciones.

Lee más: Trump evalúa retirar la recomendación general de vacunas infantiles en Estados Unidos

Víctimas y atención médica

Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención urgente. La policía no ha detallado la identidad de las víctimas.

El ataque es el segundo tiroteo masivo registrado en Sudáfrica en menos de un mes, lo que ha generado preocupación por los niveles de violencia armada en el país.

Investigación en curso

Las autoridades han señalado que el motivo del ataque aún no está claro y que las investigaciones continuarán para esclarecer las causas y detener a los responsables.

La violencia con armas de fuego es un problema persistente en Sudáfrica, que en años recientes ha registrado uno de los índices de homicidios más altos del mundo.