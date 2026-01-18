VIDEO | Tragedia en España: Al menos 10 muertos tras choque de trenes de alta velocidad

Una tragedia ferroviaria sacudió este domingo 18 de enero al sur de España cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron y descarrilaron en el municipio de Adamuz, en la provincia de Córdoba.

Según los informes más recientes de la Guardia Civil, la cifra de víctimas fatales ha ascendido a diez personas, mientras que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para rescatar a pasajeros que aún permanecen atrapados entre los vagones.

El fatal percance ocurrió cuando un convoy de la empresa Iryo, que cubría la ruta de Málaga hacia Madrid, Expaña, descarriló e invadió la vía contigua por causas que aún se investigan.

En ese momento, un tren Alvia de la operadora estatal Renfe, que viajaba en sentido contrario desde Madrid hacia Huelva, no pudo evitar el impacto contra la unidad descarrilada, provocando que ambos trenes terminaran fuera de las vías en una zona de difícil acceso.

Los servicios regionales de Emergencias Andalucía y la administradora de infraestructuras Adif confirmaron que el impacto fue de gran magnitud, afectando principalmente a los últimos vagones del tren de Iryo, donde viajaban más de 300 personas.

La Guardia Civil y diversas corporaciones de rescate han establecido un perímetro de seguridad, mientras que el servicio de alta velocidad entre la capital española y la región sur ha sido suspendido de manera indefinida.

Hay crisis ferroviaria en España

Para entender la magnitud de este evento en España, es necesario recordar que la red de alta velocidad española es una de las más seguras del mundo; sin embargo, este hecho evoca incidentes pasados donde fallos técnicos o humanos en la infraestructura de Adif han generado debates nacionales sobre la supervisión de las vías.

La colisión en Adamuz representa uno de los siniestros más graves en la última década para el sistema ferroviario español, superando en número de víctimas a incidentes menores reportados en años previos en la misma región de Andalucía.

El gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes, ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar si el descarrilamiento inicial del tren de Iryo se debió a un fallo mecánico, un problema en el cambio de agujas o factores externos.

Mientras tanto, los hospitales de Córdoba se mantienen en alerta máxima para atender a las decenas de heridos que han sido trasladados vía aérea y terrestre desde el lugar del desastre.

En sus redes sociales, la Guardia Civil ha publicado números de emergencia para brindar atención a la familia de las personas lesionadas y fallecidas.

“#InfoDeServicio @Adif_eshabilita el teléfono 900101020 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de #Adamuz #Córdoba. Activados tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba”, publicó la Guardia Civil en la red social “X” (antes Twitter).

