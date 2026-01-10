Diez profesiones infieles en México

El lugar de trabajo se ha consolidado como el “segundo hogar” para millones de mexicanos, pero para algunos, también se convierte en el escenario principal para relaciones extramaritales. Un reciente análisis, que compila datos de portales de citas para personas casadas (como Ashley Madison) sobre comportamiento organizacional, ha arrojado luz sobre las profesiones infieles.

Contrario a la creencia popular que sitúa a los pilotos o a los artistas en la cima, los datos sugieren que las profesiones con altos niveles de estrés y responsabilidad emocional lideran la lista.

El factor “Escape” y la oportunidad

De acuerdo con los estudios analizados, la infidelidad en el ámbito laboral no siempre nace de la búsqueda de una nueva pareja, sino como una válvula de escape.

La constante interacción y la comprensión mutua de las dificultades del trabajo suelen ser el primer paso hacia la confluencia emocional, que frecuentemente deriva la infidelidad

El Ranking: Las 10 profesiones más infieles

Según la concentración de usuarios en aplicaciones de citas para casados y encuestas de clima laboral, este es el listado de las profesiones con mayor incidencia en México:

Medicina y Salud: Médicos, enfermeras y paramédicos ocupan el primer lugar. Las guardias nocturnas, el estrés extremo y la necesidad de apoyo emocional inmediato son factores determinantes. Educación: Maestros y profesores universitarios aparecen sorprendentemente alto en la lista. Se atribuye a la interacción social constante y la idealización intelectual entre colegas. Emprendedores y Empresarios: La independencia de horarios, los viajes de negocios y la soledad en la “cima” de la jerarquía facilitan los encuentros clandestinos. Finanzas y Banca: Corredores de bolsa y banqueros. El ambiente competitivo y la adrenalina del sector financiero a menudo se trasladan a la búsqueda de emociones fuertes en lo personal. Marketing y Comunicación: Profesionales creativos, diseñadores y periodistas. Los eventos sociales, lanzamientos y horarios impredecibles fomentan la socialización fuera de casa. Comercio y Ventas: Vendedores y gerentes de cuenta. Su trabajo depende de la seducción y el convencimiento, habilidades que a veces cruzan la línea profesional. Leyes y Abogacía: Abogados y secretarios judiciales. El poder, el estatus y las largas horas revisando casos generan vínculos estrechos y tensos. Aviación: Pilotos y sobrecargos. Aunque es el cliché más antiguo, los viajes constantes y la lejanía del hogar los mantienen en el top 10. Trabajos Manuales y Oficios: Desde electricistas hasta contratistas. La movilidad constante y la entrada a diversos espacios privados otorgan oportunidades de interacción variadas. Arte y Entretenimiento: Músicos, actores y modelos. La inestabilidad emocional y los entornos bohemios propician relaciones efímeras.

¿Por qué el sector salud encabeza la lista?

El liderazgo del sector salud en estos rankings es un fenómeno global, no exclusivo de México. La combinación de biología y adrenalina juega un papel crucial para hacer de esta la mayor de las profesiones infieles.

Los profesionales de la salud conviven diariamente con la vida y la muerte, lo que genera una necesidad de reafirmación vital y conexión humana que, a menudo, sus parejas fuera del gremio no logran comprender del todo.