DIF estatal fortalece atención integral a menores en casas hogar de Baja California Sur

El Sistema DIF estatal de Baja California Sur reforzó los servicios de atención a niñas, niños y adolescentes en casas hogar, destacando la atención integral que incluye salud, educación y actividades culturales y deportivas. Actualmente, Casa Cuna atiende a 86 menores, desde bebés hasta adolescentes, brindando seguimiento especializado según sus necesidades.

Los programas de salud comprenden atención mental, bucal y reproductiva, así como el inicio de tratamientos para menores en situación de vulnerabilidad. A esto se suma un plan de desarrollo cultural y deportivo, que busca favorecer la integración y bienestar de los menores dentro y fuera de las instalaciones. Luis Alberto Ceseña Romero, director general del DIF estatal, señaló:

“Estamos concluyendo la cuarta etapa de remodelación en Casa Cuna, con espacios más seguros y equipamiento adecuado, para ofrecer a nuestros menores un entorno digno y protegido. Nuestro objetivo es que cada menor tenga la oportunidad de crecer en un entorno familiar seguro. La aceleración de los juicios de patria potestad es clave para evitar la institucionalización prolongada de los niños.”

El organismo también trabaja en agilizar los juicios de pérdida de patria potestad, cuyo retraso actual de 2 a 3 años limita la posibilidad de adopción y reintegración familiar. Actualmente, 25 familias están registradas como candidatas a adopción, siguiendo un proceso que incluye cursos de idoneidad, asesoría psicológica y seguimiento social para garantizar la correcta integración de los menores.

“Además de la remodelación y equipamiento, estamos implementando programas de salud integral, educación, deporte y cultura, para garantizar que los menores tengan las mismas oportunidades de desarrollo que cualquier niño o adolescente,” agregó Ceseña Romero.

Además, el DIF estatal ha invertido recursos recientes en la remodelación y equipamiento de casas hogar en Loreto, Los Cabos y otros municipios, asegurando espacios adecuados para la atención de los menores y fortaleciendo la infraestructura de los centros asistenciales.

