Impulsan desarrollo comunitario con talleres gratuitos en nueve colonias del municipio de La Paz

Durante noviembre, el DIF Municipal de La Paz, en coordinación con el Instituto de Capacitación para los Trabajadores del Estado (ICATEBCS), la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO y la Brigada No. 55 de Educación para el Desarrollo Rural (BEDR 55), impartió una serie de cursos gratuitos dirigidos a residentes de distintas colonias de la capital.

Más de 50 personas participaron en los talleres. Todos concluyeron satisfactoriamente su proceso formativo.

Los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) donde se realizaron las actividades fueron: El Calandrio, Ciudad del Cielo, Guelatao, La Pasión, Solidaridad, El Carrizal, Chametla, El Centenario y Roma.

Cada sede atendió a vecinos con el propósito común de impulsar habilidades útiles para la vida diaria y para el crecimiento económico familiar.

Los cursos impartidos abarcaron diversas áreas prácticas y creativas. Entre ellos se encuentran:

Conservas Alimenticias

Mesa de Postres

Comida Saludable

Dulces Mexicanos

Automaquillaje

Dulce de Cacahuate

Panadería

Decoración Navideña con Globos y Set Fotográfico

Piso Firme de Concreto

Elaboración de Prendas de Vestir.

De acuerdo con las autoridades municipales, estas capacitaciones buscan promover el desarrollo comunitario en La Paz mediante actividades que permitan a las y los participantes emprender un oficio o mejorar sus ingresos.

El director del DIF Municipal, Salvador Márquez Ventura, señaló que los aprendizajes obtenidos ofrecen herramientas prácticas y productivas.

Además, destacó que muchas de estas habilidades pueden convertirse en oportunidades de autoempleo, fortaleciendo así la economía de las familias paceñas.