Miércoles 14 de Enero, 2026
La Paz

DIF La Paz realizó campaña visual “Salud al alcance de la comunidad”

La jornada ofreció exámenes gratuitos de la vista y se replicará mensualmente en otros municipios
14 enero, 2026
CPS MEDIA

El miércoles 14 de enero se realizó la campaña visual “Salud al alcance de la comunidad”, organizada por el DIF Municipal de La Paz junto con Servicios Ópticos La Vista.

La jornada se llevó a cabo en dos sedes: las oficinas centrales del DIF Municipal, en la colonia Nayarit, y el Centro de Desarrollo Comunitario de El Centenario. El objetivo fue acercar servicios de salud ocular a personas de todas las edades.

Durante la campaña se realizaron exámenes gratuitos de la vista. Gracias a ello, familias paceñas pudieron acceder a diagnósticos básicos de miopía, hipermetropía y astigmatismo. Además, se logró la detección temprana de cataratas.

Voces de los especialistas

El optometrista Ignacio Martínez Rivera, responsable de la jornada, explicó que la iniciativa nació como una propuesta presentada al DIF Municipal.

“El examen es gratuito. Ya el lente tiene un costo a bajo precio”, señaló.

Asimismo, destacó que estas acciones no serán aisladas. Por el contrario, se realizarán una vez al mes en distintos municipios del estado.

“Por lo general venimos cada mes. Vamos a todos los municipios regularmente y es una vez por mes”, afirmó.

De hecho, adelantó que próximamente estarán en San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Ribera.

Participación abierta

La campaña no requiere requisitos especiales. Basta con acudir a las sedes y registrarse en la lista de asistencia.

De esta manera, el DIF Municipal busca fomentar la prevención y el cuidado de la salud visual. Al mismo tiempo, apoya la economía familiar con servicios accesibles.

Con estas jornadas, La Paz refuerza su compromiso de acercar la salud a la comunidad. Además, mantiene un calendario constante de campañas que benefician a la población en todo Baja California Sur.

