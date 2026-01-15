DIF Los Cabos acerca servicios y apoyos a familias de El Chamizal

Con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias del municipio, el DIF Los Cabos realizó una jornada social en la colonia El Chamizal, acercando atención y servicios del DIF directamente a la población.

La jornada fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, quien destacó la importancia de llevar los programas sociales a las colonias, con un enfoque cercano y humano.

Durante la actividad, se brindó atención directa a alrededor de 60 familias de la colonia El Chamizal, a través de las coordinaciones de Asistencia Social, Servicios Médicos y Atención al Adulto Mayor. Las y los beneficiarios recibieron apoyos, orientación y atención personalizada.

Estas acciones forman parte de la estrategia de trabajo en territorio del DIF Los Cabos, cuyo objetivo es garantizar que los servicios del DIF lleguen de manera efectiva a los grupos de atención prioritaria.

El organismo asistencial informó que continuará reforzando el impacto social de sus programas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las familias de Los Cabos.

Finalmente, se destacó que estas jornadas se realizan con el respaldo del Ayuntamiento de Los Cabos, bajo la visión del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, reafirmando el compromiso de construir un municipio con mayor justicia social y bienestar.

