Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 28 de Agosto, 2025
HomeLos CabosDIF Los Cabos cierra Cursos de Verano 2025 en San José y Cabo San Lucas
Los Cabos

DIF Los Cabos cierra Cursos de Verano 2025 en San José y Cabo San Lucas

En Los Cabos se clausuraron los Cursos de Verano 2025 organizados por el DIF en centros comunitarios. Un espacio de aprendizaje, integración y valores
Tania Plateros
28 agosto, 2025
0
16
Cursos de Verano DIF Los Cabos

FOTO: Ayuntamiento de Los Cabos

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Los Cabos, que preside Sol Delgado Moreno, llevó a cabo la clausura de los Cursos de Verano 2025, realizados en los Centros de Desarrollo Comunitario de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Durante el evento, niñas, niños y jóvenes mostraron los talentos y habilidades adquiridos en semanas de actividades que fomentaron la creatividad, la convivencia y el fortalecimiento de valores.

Te puede interesar: Retiran 32 toneladas de lirio y lechuguilla en el Estero de Los Cabos

La coordinadora de los cursos, Iliana Pinzón, destacó el esfuerzo del personal docente y de apoyo, mientras que Sol Delgado subrayó la importancia de generar espacios que fortalezcan la integración social.

La clausura, más allá del acto protocolario, refleja el interés del DIF Los Cabos en posicionarse como un actor clave en la atención comunitaria.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Retiran 32 toneladas de lirio y lechuguilla en el Estero de Los ...

Siguiente articulo

UEFA confirma los bombos del sorteo de la fase de liga de ...