DIF Los Cabos cierra Cursos de Verano 2025 en San José y Cabo San Lucas

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Los Cabos, que preside Sol Delgado Moreno, llevó a cabo la clausura de los Cursos de Verano 2025, realizados en los Centros de Desarrollo Comunitario de San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Durante el evento, niñas, niños y jóvenes mostraron los talentos y habilidades adquiridos en semanas de actividades que fomentaron la creatividad, la convivencia y el fortalecimiento de valores.

La coordinadora de los cursos, Iliana Pinzón, destacó el esfuerzo del personal docente y de apoyo, mientras que Sol Delgado subrayó la importancia de generar espacios que fortalezcan la integración social.

La clausura, más allá del acto protocolario, refleja el interés del DIF Los Cabos en posicionarse como un actor clave en la atención comunitaria.

