Lunes 22 de Diciembre, 2025
Los Cabos

DIF Los Cabos sesiona Junta de Gobierno y fortalece su estructura operativa

El DIF Los Cabos celebró la sesión ordinaria de su Junta de Gobierno correspondiente al tercer trimestre del año, presentando avances en asistencia social, la operación de la Casa Hogar y el fortalecimiento administrativo del organismo.
22 diciembre, 2025
DIF Los Cabos realiza sesión de la Junta de Gobierno del trimestre julio–septiembre

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El DIF Los Cabos llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno correspondiente al trimestre julio–septiembre, encabezada por el secretario general del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana , en representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez .

La Junta de Gobierno se desarrolló en las instalaciones del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM). Durante la sesión se presentaron los informes de actividades y resultados del tercer trimestre, con énfasis en acciones de asistencia social , atención directa a la ciudadanía y fortalecimiento institucional del DIF Los Cabos .

En la reunión participó la cuarta regidora Adriana Cosío Urbina ; el contralor municipal Mario Alejandro Fernández Briseño ; representantes de la primera y décima Regiduría, así como integrantes de la Junta de Gobierno de los institutos de Salud, Deporte, Cultura y las Artes, Educación y Tesorería Municipal.

Durante su intervención, la directora general del DIF Los Cabos , Estela Alejandrina Bañuelos Gutiérrez , destacó como uno de los principales avances la puesta en operación de la Casa Hogar , un proyecto prioritario impulsado por la presidenta honoraria del DIF, Sol Delgado Moreno , con el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez . Señaló que la Casa Hogar se consolida como una acción emblemática en beneficio de niñas, niños y adolescentes del municipio.

Asimismo, se informó sobre el trabajo permanente que realiza el DIF Los Cabos a través de sus 21 coordinaciones , brindando atención en áreas como Casa Hogar , Casa de Día para Personas Adultas Mayores, Unidad Básica de Rehabilitación, atención a pacientes con cáncer y programas de asistencia social, incluyendo la entrega de apoyos y despensas.

Como parte de la Junta de Gobierno , se presentaron los informes administrativos y financieros del trimestre, reiterando el compromiso del DIF Los Cabos con la transparencia , la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, se entregaron nombramientos institucionales para fortalecer la estructura operativa del Sistema Municipal DIF:

  • Carmen de Jesús Ramírez Castro , jefa del Departamento de Comunicación Social

  • Noé Castro Castro , titular de la Secretaría Técnica

  • Jorge Uraga Romero , jefe de Inventario y Patrimonio

  • Jorge Luis Osorio Radilla , director de Administración y Recursos Financieros

 

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos

