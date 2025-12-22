DIF Los Cabos sesiona Junta de Gobierno y fortalece su estructura operativa

El DIF Los Cabos llevó a cabo la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno correspondiente al trimestre julio–septiembre, encabezada por el secretario general del XV Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana , en representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez .

La Junta de Gobierno se desarrolló en las instalaciones del Instituto del Deporte del Municipio de Los Cabos (INDEM). Durante la sesión se presentaron los informes de actividades y resultados del tercer trimestre, con énfasis en acciones de asistencia social , atención directa a la ciudadanía y fortalecimiento institucional del DIF Los Cabos .

En la reunión participó la cuarta regidora Adriana Cosío Urbina ; el contralor municipal Mario Alejandro Fernández Briseño ; representantes de la primera y décima Regiduría, así como integrantes de la Junta de Gobierno de los institutos de Salud, Deporte, Cultura y las Artes, Educación y Tesorería Municipal.

Lee más: Entregan 60 tinacos en Cabo San Lucas y difunden derechos de las mujeres

Durante su intervención, la directora general del DIF Los Cabos , Estela Alejandrina Bañuelos Gutiérrez , destacó como uno de los principales avances la puesta en operación de la Casa Hogar , un proyecto prioritario impulsado por la presidenta honoraria del DIF, Sol Delgado Moreno , con el respaldo del presidente municipal Christian Agúndez Gómez . Señaló que la Casa Hogar se consolida como una acción emblemática en beneficio de niñas, niños y adolescentes del municipio.

Asimismo, se informó sobre el trabajo permanente que realiza el DIF Los Cabos a través de sus 21 coordinaciones , brindando atención en áreas como Casa Hogar , Casa de Día para Personas Adultas Mayores, Unidad Básica de Rehabilitación, atención a pacientes con cáncer y programas de asistencia social, incluyendo la entrega de apoyos y despensas.

Como parte de la Junta de Gobierno , se presentaron los informes administrativos y financieros del trimestre, reiterando el compromiso del DIF Los Cabos con la transparencia , la rendición de cuentas y el uso responsable de los recursos públicos.

Finalmente, se entregaron nombramientos institucionales para fortalecer la estructura operativa del Sistema Municipal DIF:

Carmen de Jesús Ramírez Castro , jefa del Departamento de Comunicación Social

Noé Castro Castro , titular de la Secretaría Técnica

Jorge Uraga Romero , jefe de Inventario y Patrimonio

Jorge Luis Osorio Radilla , director de Administración y Recursos Financieros

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur