DIF Los Cabos refuerza su equipo directivo en la tercera sesión de la Junta de Gobierno
El 29 de septiembre se llevó a cabo la tercera sesión de la Junta de Gobierno del DIF Los Cabos, encabezada por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez , quien resaltó la importancia de fortalecer al organismo en beneficio de las familias cabeñas.
Durante la reunión se presentó el informe de actividades del periodo octubre 2024 a junio 2025 , que reflejó avances en programas y servicios dirigidos a los sectores más vulnerables.
En el encuentro también se formalizaron nombramientos estratégicos :
-
Estela Bañuelos asumió la Dirección General de DIF Los Cabos , con el compromiso de trabajar de manera coordinada con la presidenta honoraria Sol Delgado .
-
Zenaida Guadalupe Corona González fue designada en la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia .
-
Fátima Villalobos Mendoza se integró como coordinadora delegacional del DIF en Santiago .
Al respecto, el presidente municipal reiteró el respaldo del Ayuntamiento hacia el organismo:
“Las acciones que impulsa el DIF son fundamentales para mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y familias que más lo necesitan en el municipio”, señaló Agúndez.
Asimismo, el tesorero municipal Rigoberto Arce Martínez destacó los avances en materia de gestión financiera , incluyendo ajustes presupuestales orientados al fortalecimiento administrativo del Sistema DIF.
