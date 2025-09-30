Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Septiembre, 2025
Los Cabos

DIF Los Cabos refuerza su equipo directivo en la tercera sesión de la Junta de Gobierno

El presidente municipal Christian Agúndez encabezó la sesión en la que se reconocieron avances del DIF Los Cabos y se nombró a Estela Bañuelos como directora general, además de otros cargos clave para reforzar la atención a la ciudadanía.
Daniela Lara
30 septiembre, 2025
Celebran tercera sesión de la Junta de Gobierno de DIF Los Cabos; formalizan nombramientos estratégicos

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El 29 de septiembre se llevó a cabo la tercera sesión de la Junta de Gobierno del DIF Los Cabos, encabezada por el presidente municipal Christian Agúndez Gómez , quien resaltó la importancia de fortalecer al organismo en beneficio de las familias cabeñas.

Durante la reunión se presentó el informe de actividades del periodo octubre 2024 a junio 2025 , que reflejó avances en programas y servicios dirigidos a los sectores más vulnerables.

En el encuentro también se formalizaron nombramientos estratégicos :

  • Estela Bañuelos asumió la Dirección General de DIF Los Cabos , con el compromiso de trabajar de manera coordinada con la presidenta honoraria Sol Delgado .

  • Zenaida Guadalupe Corona González fue designada en la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia .

  • Fátima Villalobos Mendoza se integró como coordinadora delegacional del DIF en Santiago .

Al respecto, el presidente municipal reiteró el respaldo del Ayuntamiento hacia el organismo:

“Las acciones que impulsa el DIF son fundamentales para mejorar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y familias que más lo necesitan en el municipio”, señaló Agúndez.

Asimismo, el tesorero municipal Rigoberto Arce Martínez destacó los avances en materia de gestión financiera , incluyendo ajustes presupuestales orientados al fortalecimiento administrativo del Sistema DIF.

