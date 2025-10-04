DIF Los Cabos lleva apoyos y consultas médicas a zonas rurales

Con el objetivo de acercar servicios y beneficios a las familias que más lo necesitan, el DIF Los Cabos , encabezado por su Presidenta Honoraria Sol Delgado Moreno , recorre comunidades rurales para brindar apoyos y atención médica .

En las últimas semanas, se han visitado comunidades como La Trinidad, San Vicente, San Dionisio, San Jorge, Toro Muerto, La Calabaza, Los Frailes y Las Casitas . Durante estas visitas, se ha entregado acompañamiento y respaldo directo a la población.

El esfuerzo se realiza con la participación de distintas áreas municipales: Coordinación de Adulto Mayor, Asistencia Social, Servicios Médicos y Desarrollo Rural . Gracias a ello, se han otorgado más de 300 beneficios , además de consultas médicas y apoyos que fortalecen el bienestar integral de las familias en zonas alejadas.

Con estas acciones, el XV Ayuntamiento de Los Cabos , presidido por Christian Agúndez Gómez , reafirma su compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía y garantizar que todas las familias tengan acceso a servicios esenciales , mejorando la calidad de vida en todo el municipio.