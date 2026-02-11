DIF analiza abrir turno nocturno en CAI ante demanda de trabajadores

En un destino turístico con actividad permanente, el cuidado infantil nocturno en Los Cabos se ha convertido en una necesidad para muchas familias. Actualmente, los Centros de Atención Infantil (CAI) no ofrecen servicio por la noche, pese a que una parte importante de la población labora en el sector hotelero y turístico con turnos extendidos o nocturnos.

Ante este panorama, el Sistema Municipal DIF Los Cabos analiza habilitar un turno nocturno en CAI para atender a hijos de trabajadores que no cuentan con opciones seguras durante la noche.

La presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, explicó que la propuesta responde a la dinámica laboral del destino turístico, donde predominan jornadas extensas en hoteles y empresas de servicios.

“En el tema de la hotelería la mayoría de las personas que trabajan no tienen horario fijo; los turnos son muy cargados y está el turno nocturno. Son muchos hoteles y mucho personal que requiere de este apoyo. Es la principal función porque esta situación engloba muchos temas; nos falta mucho que trabajar por el lado de la violencia”, señaló.

De acuerdo con la funcionaria, la falta de guardería nocturna en Los Cabos ha provocado que algunos padres dejen a sus hijos al cuidado de terceros, situación que en ciertos casos los expone a situaciones de riesgo y violencia infantil.

La posible implementación del turno nocturno en los CAI de Los Cabos busca ofrecer un entorno seguro y supervisado, además de funcionar como medida preventiva ante problemáticas sociales vinculadas al crecimiento acelerado del sector turístico en Baja California Sur.

Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de análisis, donde se revisan presupuesto, operación y medidas de seguridad para menores, antes de su eventual puesta en marcha.

