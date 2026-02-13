Difunden video de asalto a negocio en Villas de Cortés

Un asalto a negocio ocurrido en la colonia Villas de Cortés, en San José del Cabo, fue difundido a través de redes sociales junto con imágenes y video del momento exacto del atraco, lo que encendió la alarma entre residentes de la zona.

De acuerdo con la información compartida por los propietarios del establecimiento, el robo ocurrió la tarde del jueves 12 de febrero, alrededor de las 19:30 horas. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el presunto responsable vestía sudadera gris, chaleco oscuro, llevaba el rostro cubierto y portaba una mochila.

Tras cometer el asalto, el individuo habría huido con dirección a la colonia Vista Hermosa. Hasta el momento, autoridades no han informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con este hecho ni si los afectados interpusieron la denuncia correspondiente ante las instancias competentes.

Lee más: Hombre es vinculado a proceso por presunto fraude con crédito del Infonavit en BCS

En su publicación, los dueños del comercio solicitaron el apoyo de la ciudadanía para la localización del presunto responsable, al señalar que el sujeto podría estar vinculado con otros robos a negocio registrados en la zona.

Cabe recordar que, según cifras oficiales de incidencia delictiva, Los Cabos y La Paz concentran la mayor problemática de robo a negocio en Baja California Sur, ya que del total de 506 carpetas de investigación abiertas durante 2025, el 88.3 % se registró en estos dos municipios.