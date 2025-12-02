Digitalización impulsa a las mipymes: Concanaco revela que negocios digitalizados facturan 20% más

Un estudio con resultados contundentes

Durante una presentación encabezada por Philippe Boulanger, vicepresidente de Economía Digital de Concanaco, se dieron a conocer los resultados de un amplio estudio nacional sobre el impacto de la digitalización en el sector comercio, servicios y turismo.

El documento, elaborado durante un año y con encuestas a más de 2,600 empresas, reveló un dato clave: las empresas digitalizadas facturan en promedio un 20% más que aquellas que no han adoptado herramientas digitales.

Autoridades y sector privado coinciden en la urgencia

El encuentro contó con la participación de autoridades como el subsecretario de Turismo de Baja California Sur, Fernando Ojeda Aguilar, y el director de Asuntos Públicos de Airbnb México, Sebastián Colin Ávila.

Ambos coincidieron en la urgencia de fortalecer la economía familiar mediante herramientas tecnológicas, especialmente en estados turísticos como Baja California Sur.

Rezago digital en México

Uno de los hallazgos más preocupantes fue que el 40% de los negocios en México aún no cuenta con presencia digital.

Boulanger destacó que muchos empresarios todavía creen que la digitalización “no aporta valor”, pese a que la mayoría de los clientes ya operan, compran y buscan servicios desde el teléfono móvil.

Turismo y plataformas digitales

El estudio también reveló que plataformas de hospedaje como Airbnb han permitido que nuevos segmentos económicos se beneficien del turismo, incluso en zonas donde antes no llegaba.

Sin embargo, la falta de medición y uso de datos sigue siendo un obstáculo:

Más del 60% de los negocios no sabe de dónde llegan sus clientes .

. Menos del 13% aplica encuestas digitales de satisfacción.

Más allá de las redes sociales

Boulanger enfatizó que la digitalización no solo implica tener presencia en redes sociales.

“Estamos en 2025. Los clientes ya son digitales. Si un negocio no se adapta, está perdiendo el futuro”, señaló.

La clave está en tomar decisiones con base en datos, automatizar procesos y colocar al cliente en el centro de la estrategia.

Políticas públicas y futuro digital

Concanaco anunció que utilizará estos resultados para impulsar nuevas políticas públicas enfocadas en mipymes, especialmente en estados turísticos donde aún persiste una brecha entre el potencial económico y la adopción tecnológica.

Finalmente, la conclusión del organismo empresarial es clara: la digitalización no es opcional. Las empresas que no la adopten estarán en desventaja frente a un mercado cada vez más conectado y guiado por datos.