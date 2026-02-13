Este jueves dio inicio el Carnaval de La Paz

Con la coronación del Rey de la Alegría y la Reina de la Juventud, este jueves inició oficialmente el tradicional Carnaval de La Paz, un evento que logró reunir a miles de personas en el malecón capitalino. Esta festividad, que se realiza al menos desde el año 1888 en la capital sudcaliforniana, consolida al Carnaval de La Paz como una de las tradiciones más antiguas y queridas por la población local y los visitantes.

La celebración dio comienzo en el emblemático kiosco del Malecón a las 20:30 horas, momento en que se llevó a cabo la ceremonia protocolaria de coronación. Durante el acto, se otorgaron los atributos reales a Ángel 1, nombrado Rey de la Alegría, y a Grecia 1, quien asumió su cargo como Reina de la Juventud para esta edición.

Posteriormente, la atención de los asistentes se centró en el tradicional juicio y la quema del “Mal Humor”, acto simbólico que marca el fin de las preocupaciones para dar paso al júbilo. Este ritual es fundamental para liberar la energía festiva que caracteriza a la ciudad durante los días de desfiles y conciertos.

La noche continuó con un ambiente de risas gracias a la participación del comediante Mike Salazar, quien subió al escenario principal a las 22:15 horas. El espectáculo de Mike Salazar logró cautivar a la audiencia con su estilo único, preparando el terreno para el cierre musical de la primera jornada.

Los visitantes al Carnaval de La Paz pudieron disfrutar de desliciosos platillos; así como de divertirse en los juegos mecánicos y comprar artículos para el hogar

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a seguir participando en las actividades programadas para los próximos días, recordando, que la quema del “Mal Humor” fue solo el inicio de una cartelera que promete sorpresas para todas las edades.

