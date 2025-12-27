Diócesis de Tepic abre oportunidad de Indulgencia Plenaria en templos de Nayarit y Jalisco

La Diócesis de Tepic activó un mensaje pastoral de amplio alcance al confirmar que en todos los templos bajo su jurisdicción es posible acceder a la Indulgencia Plenaria, una disposición que impacta a comunidades de Nayarit y Jalisco y que refuerza la vida religiosa regional en un momento de alta participación de fieles.

La jurisdicción diocesana abarca un territorio extenso y diverso en Nayarit, donde se incluyen municipios clave del norte, centro y sur del estado como Acaponeta, Tecuala, Tuxpan, Rosamorada y Ruiz, además de polos urbanos y turísticos como Tepic, Compostela, San Blas y Santiago Ixcuintla, así como comunidades de arraigo religioso como Jala, Ixtlán del Río, Ahuacatlán, Xalisco, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro.

En Jalisco, la presencia de la Diócesis de Tepic se extiende a municipios con fuerte tradición católica y relevancia turística y cultural. Puerto Vallarta destaca como el principal centro urbano, acompañado por localidades serranas y de peregrinación como Talpa de Allende, Mascota, San Sebastián del Oeste, Mixtlán, Atenguillo y Guachinango, donde la vida parroquial mantiene una influencia social significativa.

La estructura pastoral de la diócesis está organizada en cinco zonas pastorales y 17 decanatos, un esquema que permite articular parroquias, templos y misiones en una región geográficamente compleja. Esta organización facilita que la disposición espiritual alcance tanto a ciudades como a comunidades rurales, manteniendo una coordinación constante entre clero y fieles.

La posibilidad de obtener la Indulgencia Plenaria en cualquiera de estos templos representa un incentivo espiritual de alto valor para la comunidad católica, ya que implica la remisión total de las penas temporales asociadas al pecado, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Iglesia, como la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Papa.

Este anuncio refuerza el papel histórico de la Diócesis de Tepic como un eje de cohesión religiosa en el occidente del país, particularmente en una región donde la fe católica se entrelaza con tradiciones locales, peregrinaciones y celebraciones que atraen tanto a fieles como a visitantes nacionales e internacionales.

Además del impacto espiritual, la medida tiene un efecto comunitario relevante, al fomentar la asistencia a los templos, la participación en los sacramentos y la revitalización de la vida parroquial, especialmente en municipios donde la iglesia funciona como un punto central de encuentro social.

Con esta disposición, la diócesis envía una señal clara de apertura pastoral y acompañamiento, recordando que la vida religiosa sigue siendo un componente activo en la dinámica cotidiana de Nayarit y Jalisco, más allá de fronteras estatales y realidades económicas diversas en México.

