Localizan restos humanos en predio perteneciente a diputado del Movimiento del Sombrero

Localizan cuatro cuerpos en una fosa clandestina dentro de un predio familiar del diputado Carlos Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero.. El hallazgo se produjo tras el ingreso autorizado de la Comisión de Búsqueda de Personas y grupos de madres buscadoras, quienes acudieron al sitio y confirmaron la presencia de restos humanos.

El legislador señaló que los cuerpos fueron encontrados luego de meses de solicitudes ignoradas por distintas autoridades. En una comunicación pública, afirmó que las buscadoras “habían estado yendo y ya habían encontrado cuatro cuerpos”, declaración que en tercera persona fue referida como una confirmación de la gravedad del caso.

Carlos Bautista Tafolla indicó que hace meses localizó, junto con su familia, un cráneo aparentemente removido por animales dentro del terreno, el cual está ubicado entre las comunidades de Toreo Alto y Tiamba. Según el diputado, el reporte no fue atendido y ahora teme que pretendan responsabilizarlo, pese a que aseguró que el predio está deshabitado desde hace más de ocho años por la presencia del crimen organizado en la zona.

El diputado recordó que el espacio incluso fue entregado en comodato a la Universidad Michoacana para investigación ambiental, debido a la biodiversidad del lugar. Añadió que en repetidas ocasiones solicitaron la instalación de un cuartel de seguridad, sin obtener respuesta de las autoridades.

Colectivos de madres buscadoras relataron que la búsqueda en el predio fue suspendida en dos ocasiones por inseguridad, retrasos que consideran críticos debido al tiempo que los restos humanos habrían permanecido enterrados. En un video difundido por el legislador, una integrante del colectivo agradeció su acompañamiento y denunció que la Guardia Nacional les retiró la protección pese al riesgo en la zona.

La autorización de ingreso, firmada por Carlos Bautista Tafolla, permitió la entrada de la Comisión de Búsqueda de Personas, Guardia Civil, Policía Municipal, Guardia Nacional y fiscalías estatales, con el fin de documentar el hallazgo y evitar nuevas cancelaciones de búsqueda en el área.

El legislador advirtió que la difusión de información falsa podría servir como “cortina de humo” para desviar la atención del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, también integrante del Movimiento del Sombrero, crimen que calificó como prioritario para esclarecer. Recordó que mantenía una relación cercana con él y pidió que el caso no sea minimizado.