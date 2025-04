Diputada Vázquez Jacinto presentará iniciativa de desafuero en mayo

La sesión privada del Congreso de Baja California Sur en la que se desechó un dictamen relacionado con el proceso de desafuero contra la diputada Alondra Torres y el subsecretario de Enlace Legislativo y Municipal del gobierno estatal, Ariel Castro Cárdenas generó controversia sobre los privilegios legislativos en la entidad. La diputada Guadalupe Vázquez Jacinto anunció que presentará la iniciativa para eliminar el fuero constitucional en el estado a mediados de mayo.

La legisladora de Morena explicó que se encuentra finalizando los foros para socializar su propuesta en los municipios del estado, terminando en Loreto y Mulegé. Para estos últimos eventos, contará con invitados especiales, incluido el diputado coordinador de la bancada de Morena en Baja California, estado donde ya no existe el fuero.

Así mismo la diputada criticó a quienes se oponen a eliminar este privilegio constitucional, argumentando que la Constitución estatal ya protege las opiniones emitidas en el recinto legislativo sin necesidad del fuero. Asimismo, aseguró que seguirá socializando su iniciativa para que la ciudadanía conozca las posturas de los legisladores.

“Tengo entendido que el artículo 41, si no me equivoco, de la Constitución de Baja California Sur nos protege a todos los diputados al no ser reconvenidos ante las opiniones en el Congreso del Estado. Esto responde a esta tesitura de protección al ser diputado. El hecho de tener un fuero constitucional, genera la impunidad o esa duda a la justicia”, expresó Vazquez Jacinto.