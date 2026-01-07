Diputada de Morena se justifica por intentar cruzar a EU con 800 mil pesos

La legisladora Alejandra María Ang Hernández integrante de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Baja California (BC), ofreció una justificación pública luego de haber sido retenida en el cruce fronterizo de Calexico con 800 mil pesos en efectivo.

El incidente ocurrió en la garita ubicada al este de Mexicali, en BC, cuando la diputada intentaba ingresar a Estados Unidos a bordo de su vehículo y fue canalizada a una revisión secundaria por autoridades de la CBP.

Durante la inspección, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) localizaron el efectivo distribuido en dos zonas del automóvil, lo que motivó la activación de los protocolos correspondientes por una posible omisión de declaración.

Tras el hecho, Alejandra María Ang Hernández justificó que el traslado del dinero se debió a un error personal, al no haber resguardado previamente recursos que serían utilizados para la compra de un vehículo.

La diputada explicó que los 800 mil pesos son de origen lícito, producto de ahorros acumulados durante años de trabajo y de la venta de un automóvil, y que ya se encuentra atendiendo el procedimiento administrativo para acreditarlo.

Asimismo, precisó que sus documentos migratorios no fueron retirados ni cancelados y que mantiene plena cooperación con las autoridades estadounidenses para solventar la situación conforme a la ley.

La legisladora morenista permaneció retenida durante aproximadamente cinco horas en instalaciones de la CBP, mientras se evaluaba su situación conforme a las normas federales de Estados Unidos.

De acuerdo con la legislación estadounidense, cualquier persona que ingrese al país con más de 10 mil dólares o su equivalente debe declararlo, de lo contrario se expone a sanciones administrativas y al posible decomiso del dinero.

Hasta el momento, el Morena no ha emitido un posicionamiento institucional, mientras la diputada reiteró su compromiso de actuar con legalidad y transparencia en su función pública.

