Diputado Erik Agundez presenta su Primer Informe Legislativo en Baja California Sur
El diputado Erik Agundez Cervantes presentó este 29 de octubre su Primer Informe de Actividades Legislativas en el parque Los Mangos, colonia INDECO, ante cientos de ciudadanos y ciudadanas.
El legislador del PVEM destacó su compromiso con el servicio público y la cercanía con la gente. Durante su informe, detalló su trabajo legislativo:
-
35 documentos presentados
-
11 pronunciamientos
-
3 puntos de acuerdo
-
17 iniciativas con proyecto de decreto
“Un año de escuchar, legislar y servir a las y los sudcalifornianos”, afirmó, destacando que su labor busca un Baja California Sur más verde, justo y humano.
Desarrollo sostenible y compromiso social
El diputado enfatizó que el desarrollo económico, político y social solo tiene sentido si se construye en equilibrio con la naturaleza. Señaló que su trabajo está enfocado en:
-
Respeto a la vida en todas sus formas
-
Impulso de leyes centradas en las personas
-
Promoción de una sociedad más justa y solidaria
“Es un honor representar a los sudcalifornianos bajo los valores de la bandera de México: amor, justicia y libertad”, aseguró.
Además, reiteró su compromiso de proteger el marco jurídico de BCS, garantizando el cuidado del medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible.
Reconocimientos y respaldo institucional
El evento reunió a ciudadanos, funcionarios de los tres órdenes de gobierno, legisladores, representantes del PVEM y líderes sociales.
José María Avilés Castro, Subsecretario de Enlace Legislativo, en representación del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío y la alcaldesa Milena Quiroga Romero, reconoció el trabajo, formalidad y compromiso de Erik Agundez, destacando su labor para consolidar la Cuarta Transformación en Baja California Sur.
