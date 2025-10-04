Diputado Armando Corona propone sanciones por uso de memes contra funcionarios y menores de edad
En una propuesta que ha encendido alertas sobre la libertad de expresión y el límite del poder público en redes sociale, el diputado por el partido Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa legislativa que pretende imponer penas de prisión para quienes difundan memes, stickers o imágenes con el fin de ridiculizar a funcionarios públicos, menores de edad o personas con discapacidad.
La iniciativa presentada por el legislador señala que los infractores podrían enfrentar entre tres y seis años de cárcel, además de sanciones económicas que van de 300 a 600 días de salario mínimo.
Publicada en la gaceta parlamentaria a finales de septiembre, la iniciativa podría generar controversia sobre si violenta garantías y principios de protección al discurso crítico, sátira política y derechos en materia de expresión que están consagrados en la Constitución mexicana.
La iniciativa se da en un momento en que el debate sobre el control estatal de las plataformas digitales, la regulación del discurso en redes sociales y la “autoridad moral” de los gobernantes frente a los medios ya ha sido tema de controversia en México.
