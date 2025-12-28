Diputado de BCS denuncia intento de extorsión a través de sus redes sociales

El diputado del Congreso de Baja California Sur, Sergio Guluarte Ceseña, informó que fue víctima de amenazas y extorsión digital por parte de personas que se identificaron como periodistas. Según explicó, los responsables condicionaron la no difusión de una imagen obtenida de forma indebida, tras acceder sin autorización a una cuenta de YouTube vinculada a sus redes sociales en un espacio privado.

Guluarte Ceseña aseguró que cualquier intento de asociar la imagen con su persona o de atribuirle conductas habituales es “absolutamente falso”. Lo único comprobable, dijo, es un intento de intimidación y extorsión, ya documentado y sujeto a investigación.

El legislador anunció que tomará acciones legales por delitos relacionados con extorsión digital, acceso ilícito a cuentas digitales y daño a la reputación, para que sean las autoridades competentes quienes determinen responsabilidades.

En su comunicado, el diputado enfatizó que el periodismo ético se ejerce con veracidad, responsabilidad social y respeto a la legalidad, y no mediante amenazas ni presiones económicas. Señaló que los hechos denunciados no representan al gremio periodístico, sino que afectan su credibilidad y profesionalismo.

Finalmente, Guluarte Ceseña reiteró su respeto a la ciudadanía y a los medios de comunicación serios, y pidió no dar espacio a versiones sin sustento ni a prácticas ajenas al ejercicio profesional del periodismo.

