“Aquí somos pueblo cab…”: Diputado desafía a Noroña y defiende a Grecia Quiroz

El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, integrante del Movimiento del Sombrero, lanzó un desafío vehemente contra el senador morenista Gerardo González Noroña. Esta reacción se produjo después de que Noroña calificara a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como una persona “ultrafascista” y con “ambición por la gubernatura de Michoacán”.

Bautista Tafolla salió en defensa de Quiroz, cuestionando la audacia del senador para “meterse con una víctima” cuando no logra entender su dolor. El legislador independiente recordó a Noroña que la alcaldesa no asumió su puesto por una simple elección, sino debido a la tragedia de que le “arrebataron al amor de su vida”.

El diputado exigió al senador que enfocara sus ataques directamente hacia él si su única preocupación es seguir “respirando política”. Le pidió tajantemente que “dejara a Grecia en paz”, defendiendo que “Aquí no somos derecha, aquí somos pueblo cabrón”.

¿Qué acciones y leyes surgen tras el homicidio de Carlos Manzo?

La fricción entre las figuras políticas escaló luego de que la alcaldesa descalificó al exgobernador Leonel Godoy Rangel y al senador Raúl Morón Orozco. Quiroz los señaló y culpó públicamente por el homicidio de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

En respuesta a la situación de violencia política y con el fin de “proteger a nuestras familias”, el diputado Bautista Tafolla anunció la próxima presentación de una iniciativa de ley. Esta importante medida legislativa se presentará este mismo miércoles y se denominará “Ley Manzo”.

El paquete de reformas incluye la propuesta de incrementar las penas legales para aquellas personas que encubren a familiares que cometen ilícitos. También contempla castigar con mayor severidad a los funcionarios públicos que realicen extorsión o amenazas, y busca la revisión y reglamentación de anexos de rehabilitación de adicciones.

¿Grecia Quiroz ha respondido ante los calificativos de Noroña?

Hasta el momento, la alcaldesa Grecia Quiroz no ha respondido públicamente a las adjetivaciones de “fascista” que emitió Fernández Noroña. Ella ha optado por mantenerse al margen de los círculos políticos principales, tanto en Uruapan como en Michoacán.

Recientemente, Quiroz declaró que “no confío en nadie”. Por ello, ha impuesto una “muralla de silencio” para la mayoría de los medios de comunicación locales y nacionales.

La comunicación de Quiroz se ha mantenido solo esporádicamente a través de sus plataformas digitales. Un ejemplo es el lunes 24, cuando anunció que brindaría apoyo a los familiares de las víctimas de un accidente carretero ocurrido el fin de semana en Zamora.

Por su parte, Bautista Tafolla, quien ayudó a fundar el Movimiento de El Sombrero junto a Manzo, ha continuado realizando algunas de las actividades que su amigo desempeñaba. Esto incluye documentar los rondines nocturnos de vigilancia en Uruapan y publicar temas de seguridad en sus redes sociales.