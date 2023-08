Que se clarifiquen los hechos: Diputado Mares sobre las firmas de Homero Davis

Tandeos de agua, de luz y hasta de funcionarios públicos; señaló el Diputado Rigoberto Mares sobre los documentos oficiales recientemente firmados por Homero Davis como Secretario de Gobierno en Baja California Sur, a pesar de solicitar licencia para separarse del cargo y apoyar a Adán Augusto.

De acuerdo con el diputado Mares, el Partido Acción Nacional tuvo conocimiento de la situación a través de medios de comunicación; reconociendo que incluso los documentos firmados aparecen en el Diario Oficial de la Federación:

“Al parecer ha estado intermitentemente actuando como secretario de Gobierno y al parecer va y viene, lo cual me parece de poco compromiso con un cargo de tanta relevancia”.

A su vez, Mares expresó que Homero Davis debería estar resolviendo los problemas que existen actualmente en el estado, como los apagones de energía eléctrica, falta de agua, así como otros diversos problemas sociales y políticos. Y no utilizar su puesto para unirse a campañas políticas:

“Que le expliquen a la ciudadanía, ahora sí que… Qué día sí es secretario. Fíjate, ahora ya no nada más tenemos tandeos de agua potable, tandeos de energía eléctrica, sino también tenemos tandeos de funcionarios públicos. Que nos diga qué días si va a operar o va a despachar como funcionario público y qué días no; qué días lo va a hacer o va a andar allá en campaña… Porque además, no hemos visto que pare su proselitismo ni que pare su activismo político”.