Diputado respalda al regidor en acusaciones de corrupción contra el alcalde de Los Cabos

Según Christian Agúndez Gómez, diputado por el distrito 12 de Los Cabos, las declaraciones entre el alcalde Oscar Leggs Castro y el séptimo regidor José Catarino Flores Castro fueron solo un intercambio de palabras sin mayor sustancia. Agúndez Gómez también informa que los desalojos a los que se refieren ocurrieron en la colonia Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas. En una entrevista exclusiva con CPS Noticias y Tribuna de México, el diputado expresó su apoyo al séptimo regidor del ayuntamiento de Los Cabos en este asunto.

Según las declaraciones de Agúndez Gómez, su compañero de bancada, el regidor Catarino Flores, tendría pruebas sólidas para respaldar los señalamientos que hizo durante la sesión pasada de cabildo. Durante una entrevista, el regidor mencionó que en la actualidad el municipio no posee camiones recolectores de basura, ya que las 20 unidades en circulación son alquiladas. Estos comentarios sugieren que existen cuestionamientos sobre la honestidad en la gestión de la décimo cuarta administración municipal.

“Tan solo tenemos el problema con los arrendamientos, se adquirieron 20 camiones recolectores de basura, pero no fueron adquiridos para el ayuntamiento, sin embargo, son arrendamientos que se dieron, no tenemos ahorita absolutamente ningún camión recolector y lo digo firmemente, ningún camión recolector es del ayuntamiento, tenemos puros arrendamientos y eso nos da a pensar que definitivamente no se está empleando el recurso y no se está transparentando como debe de ser”.