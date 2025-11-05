Diputados aprueban, en lo general, el Presupuesto 2026

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el año entrante, con un monto de 10.2 billones de pesos, lo que representa un incremento del 5.9 % frente al ejercicio 2025.

Con 358 votos a favor, 133 en contra, y cero abstenciones, el documento aprobado señala deducciones en materia de Seguridad Nacional, Transporte y Turismo, mientras que proyecta aumentos destacados, como un crecimiento de 5.8 % para la función de salud y un alza de 3.6% para el rubro de educación.

Asimismo, en el presupuesto se autorizó el alza para Vivienda y Servicios a la Comunidad con un incremento de 25,982 millones de pesos que representa 3.4% real. Luego de una sesión de más de 5 horas, la propuesta quedó aprobada con recortes para seguridad nacional, con 3.7 %, la recreación y cultura 11.9 % y el transporte 5.2 %.

Analistas y representantes legislativos remarcaron que, aunque el “presupuesto 2026” sirve como hoja de ruta para el gasto público del país, aún enfrentará reservas y modificaciones en la discusión en lo particular. El debate se centrará en cómo equilibrar prioridades de inversión social frente a recortes en funciones críticas como seguridad y movilidad.