Diputados aprueban la prohibición de vapeadores en México sin criminalizar a usuarios

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que prohíbe la fabricación, venta y distribución de vapeadores en México. Aunque contempla penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos dispositivos, la medida excluye expresamente a los usuarios para evitar su criminalización.

La reforma a la Ley General de Salud prohíbe de manera definitiva la fabricación, importación, distribución, comercialización y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México. La medida forma parte de una estrategia federal para frenar el uso de estos dispositivos, especialmente entre adolescentes.

La reforma contempla penas de uno a ocho años de prisión y multas superiores a 200 mil pesos para quienes fabriquen, vendan o distribuyan vapeadores con fines de lucro. Sin embargo, tras un intenso debate legislativo, se aprobó una reserva que excluye del castigo a los consumidores, aclarando que la posesión y el uso personal no serán penalizados mientras no exista actividad comercial.

Con esta precisión, las y los diputados buscaron evitar que la reforma derive en abusos o criminalización de personas que utilizan vapeadores, una preocupación expresada por legisladores de oposición y organizaciones civiles.

Las sanciones se aplicarán exclusivamente a quienes lucren con estos productos, mientras que el consumo individual queda fuera de cualquier repercusión legal. El dictamen continuará su proceso legislativo en el Senado.