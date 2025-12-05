Morena consolida mayoría en el Congreso CDMX con cuatro diputados del PVEM que regresan a Morena

En una jugada que reconfigura la correlación de fuerzas en el Congreso de la Ciudad de México, cuatro legisladores originalmente asignados al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) notificaron su salida de esa bancada para reincorporarse formalmente al grupo parlamentario de Morena.

La decisión, anunciada el pasado jueves 4 de diciembre, reaviva las críticas de la oposición sobre prácticas de “sobrerrepresentación” y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de asignación de curules plurinominales.

¿Qué pasó y qué diputados del PVEM regresan a Morena?

El pasado 4 de diciembre, los diputados Juan Estuardo Rubio Gualito, Israel Moreno Rivera, Víctor Gabriel Varela López e Iliana Ivone Sánchez Chávez informaron mediante comunicados su separación definitiva del Grupo Parlamentario del PVEM, para reincorporarse al grupo de Morena.

La coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo, confirmó la incorporación de estos legisladores y celebró la consolidación numérica de la bancada guinda.

Con ello, Morena pasa de 24 a 27 diputados en el Congreso capitalino, mientras el PVEM se reduce a siete legisladores.

Reacciones: acusaciones de “fraude” y defensa del Verde

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) no tardó en condenar el movimiento. Para su coordinador en la CDMX, Andrés Atayde, el traspaso confirma lo que desde el inicio de la III Legislatura denunciaron: un “fraude de sobrerrepresentación” que distorsiona la voluntad ciudadana.

Por su parte, representantes del PVEM, como su dirigente local en la capital, reconocieron la salida de los diputados, aunque insistieron en que la decisión no romperá la alianza con Morena.

Aseguraron que, de cara a futuras elecciones, revisarán con mayor cuidado los acuerdos de colaboración.

“Diputados prestados” y corrección de bancadas

El fenómeno no es nuevo. Los cuatro legisladores habían sido “prestados” al PVEM al inicio de la legislatura, aunque su filiación real era con Morena.

Según fuentes políticas, muchos de ellos nunca se integraron activamente a las actividades del Verde y ya habían expresado su intención de retornar al bloque guinda.

La decisión ocurre justo en un momento de intenso trabajo legislativo: el Congreso capitalino tiene pendientes debates clave, por lo que el reforzamiento de la mayoría de Morena podría facilitar la aprobación de iniciativas impulsadas por la coalición oficialista.

La reincorporación de cuatro diputados del PVEM al bloque de Morena en el Congreso de la CDMX no es un simple ajuste administrativo: representa una jugada estratégica con efectos inmediatos sobre la correlación de fuerzas, y pone en evidencia conflictos antiguos y latentes.

A semanas de debates clave, la maniobra sugiere que el bloque oficialista busca consolidar su poder para acelerar su agenda.

