Diputados federales aseguran aumento salarial pese a recortes a organismos autónomos

Mientras el Congreso federal prevé recortes por 18 mil millones de pesos a organismos autónomos para el próximo ejercicio fiscal, los integrantes de la Cámara de Diputados acordaron un aumento de salario de 113 739 pesos netos anuales por legislador de cara al PEF 2026.

El anteproyecto de dictamen que ya circula en comisiones establece que cada uno de los 500 diputados pasará de recibir 1 193 485 pesos netos al año en 2025 a 1 307 224 pesos netos en 2026.

Esto equivale a un sueldo mensual de aproximadamente 108 935 pesos, comparado con los 99 457 pesos de este año.

El incremento representa una subida de 9.53%, cifra casi tres veces superior a la inflación anual de 3.76% registrada en septiembre por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Paralelamente, el mismo proyecto de dictamen muestra que el Poder Legislativo contará con una bolsa global de 653.6 millones de pesos para incrementos salariales individuales, mientras se aplica un recorte real del gasto del 3.4% del conjunto del legislativo.

La aprobación del dictamen se prevé en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y posteriormente en el pleno, a partir del próximo lunes.

El anuncio ha generado críticas por la aparente contradicción entre la austeridad promovida hacia otros organismos y el aumento salarial para los legisladores, en un contexto de ajuste presupuestario general.

