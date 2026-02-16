Sin cambios, Diputados tienen listo el dictamen de reforma de jornada laboral

La discusión legislativa sobre la jornada laboral en México entra en una fase decisiva en la Cámara de Diputados, donde los legisladores revisarán el dictamen de reforma constitucional que busca reducir el tiempo de trabajo semanal de 48 a 40 horas. El avance en San Lázaro llega después de que el Senado de la República aprobó por unanimidad la iniciativa, y ahora Diputados evaluará el alcance y los efectos del cambio legal en diversas condiciones laborales.

El dictamen que debe analizar la Cámara baja fue enviado por el Senado y contempla una disminución gradual de la jornada laboral, iniciando con 46 horas por semana en 2027 y reduciéndose dos horas cada año hasta 2030, cuando llegue el límite de 40 horas. La propuesta también incluye salvaguardas como la protección del salario ante la disminución de horas trabajadas y la ampliación progresiva del límite de horas extra permitidas semanalmente.

Los integrantes de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados examinarán varios ejes del dictamen relacionados con la jornada laboral:

El calendario de reducción gradual de horas, con aplicación año a año hasta 2030.

La protección de los ingresos de los trabajadores ante los cambios de horario.

El manejo de horas extraordinarias y su límite ampliado.

Los mecanismos de control, como el registro electrónico de tiempos de trabajo.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados tienen listo el dictamen para la reducción de la jornada laboral.

Debate y expectativa legislativa

La iniciativa que ahora está en manos de los diputados forma parte de una agenda más amplia de cambios laborales que buscan actualizar leyes vigentes desde hace décadas. El gobierno federal ha planteado que la reforma no sólo responderá a demandas sociales, sino que también adaptará condiciones laborales a estándares internacionales.

Mientras se espera que el análisis del dictamen avance en las múltiples comisiones de San Lázaro en las próximas semanas, diversos sectores económicos, organizaciones laborales y grupos parlamentarios se preparan para participar en los foros y debates que definirán el futuro de la jornada laboral en México.

