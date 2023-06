Diputados de oposición impugnan ante la SCJN leyes aprobadas en “viernes negro”

Diputados federales de la alianza “Va por México”, integrada por el PAN, PRI y el PRD, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dos acciones de inconstitucionalidad contra las nuevas leyes de ciencia y tecnología y minera, aprobadas por la mayoría de Morena en el pasado periodo ordinario de sesiones.

Jorge Triana (PAN), Gabriela Sodi (PRD) y Marco Antonio Mendoza (PRI) interpusieron este miércoles los recursos por presuntas violaciones al proceso legislativo en la aprobación de dichas normas ratificadas por Morena y sus aliados del PT y Partido Verde Ecologista (PVEM) en el llamado “Viernes Negro”.

Los legisladores acusaron a Morena de abusar en la Cámara de Diputados de la figura de “urgencia y obviedad” en la presentación de reformas, que no se analizan en comisiones y no cumplen con la temporalidad, atropellando los derechos de las minorías parlamentarias.

El diputado panista, Jorge Triana afirmó que la nueva Ley de Ciencia y Tecnología elimina al Conacyt y militariza la ciencia en México, mientras que la Ley Minera, aseguró, tiene una serie de vicios que atentan contra la competitividad del país y los derechos humanos.

“En esencia, el agravio principal es que se está abusando de una figura que existe en la Ley Orgánica del Congreso que se llama la urgencia y la obviedad, no puede ser que cuando vayamos a sesionar levante la mano algún diputado de Morena y diga que quiere que esto se trate de urgencia y obviedad, y con una mayoría simple y a mano alzada, sin ningún tipo de análisis y de justificación, se salte el trámite legislativo, no se analizan en comisiones no foros de parlamento abierto, no se cumple con la temporalidad, es un verdadero atropello a los derechos de las minorías parlamentarias”, indicó.