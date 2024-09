Diputados se suman a reubicación de clínica del IMSS inundada en Los Cabos

El diputado del XVI distrito de Los Cabos, Sergio Huerta Leggs, mostró su apoyo a las recientes declaraciones del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosió, sobre el proyecto de reubicación de la clínica número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San José del Cabo.

El hospital terminó inundado tras las lluvias registradas por la tormenta “Ileana” el pasado 13 de septiembre. La sala de espera y otras áreas de atención no resistieron tanta agua, y terminaron cubiertas del líquido pluvial durante el aguacero que alcanzó los 197 milímetros de precipitación durante el paso del fenómeno meteorológico en Los Cabos.

A pesar de la rápida evacuación de los pacientes y del personal médico, los equipos de emergencia de Protección Civil Municipal valoraron los daños, documentando que es insostenible correr riesgos innecesarios debido a las condiciones que sufrieron las instalaciones médicas con un fenómeno que ni siquiera tocó tierra.

Huerta Leggs, se sumó a la iniciativa de buscar otras opciones para instalar la clínica debido a que cada temporada de lluvia sufre de inundaciones al estar asentada en un terreno poco propicio para un centro de salud.

“Evidentemente, ahí están las consecuencias de que no se hizo una buena planeación desde un inicio, porque se tiene que hacer un estudio completo desde la zona donde se va a construir por obvias razones para evitar este tipo de acontecimientos. Sobre todo, cuando es un área tan delicada como el sector salud, imagínense que no puedan acceder o salir del hospital ante una emergencia, así que apoyo completamente ese tema y en caso de que no se pueda mejorar ese entorno, se tiene que reubicar, definitivamente.”