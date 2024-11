Director de OOMSAPAS Los Cabos supervisa abasto de agua en Cabo San Lucas

El ingeniero Ramón E. Rubio Apodaca, director general de OOMSAPAS Los Cabos, llevó a cabo una supervisión detallada en diversas colonias de la delegación de Cabo San Lucas, con el propósito de evaluar de cerca el sistema de tandeo y asegurar que el suministro de agua se realice de manera adecuada para los usuarios que requieren atención urgente. Este acercamiento busca mejorar la calidad del servicio y responder a las necesidades de la comunidad de forma oportuna.

“En conjunto con el ayuntamiento, estamos trabajando en el plan de ‘bacheo’ para prevenir problemas de baches y reducir las fugas de agua que tanto afectan a los ciudadanos,” afirmó Rubio Apodaca. También hizo un llamado a los habitantes para que revisen el estado de las válvulas de sus servicios, ya que algunas han sido encontradas cerradas. “Invitamos a la ciudadanía a verificar sus válvulas y, en caso de dudas, pueden consultarnos para mejorar el servicio,” añadió el director.

En un avance significativo, el equipo de OOMSAPAS Los Cabos completó el suministro de agua en las colonias Tierra y Libertad, Palmas, Gardenias Plus, Hojazen, Valle del Cabo Altamira Plus y Altamira Plus, mediante el programa emergente de distribución con pipas, llevando agua a quienes más lo necesitan.

Además, el equipo de operación y mantenimiento de OOMSAPAS atendió un derrame de aguas residuales en el Blvd. Lázaro Cárdenas en menos de 30 minutos, protegiendo la salud de los residentes y el entorno. El director supervisó estas acciones personalmente, reafirmando el compromiso de OOMSAPAS con la eficiencia y el bienestar de la comunidad.