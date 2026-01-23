Director del FBI agradece a México captura de Ryan Wedding, exolímpico ligado al Cártel de Sinaloa

El director del FBI, Kash Patel, confirmó y agradeció la colaboración de las autoridades de México tras la detención de Ryan Wedding, un exatleta olímpico canadiense que se encontraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el gobierno de Estados Unidos. La captura se concretó el jueves 22 de enero en territorio mexicano, donde el exatleta presuntamente operaba bajo la protección del Cártel de Sinaloa, dirigiendo una red transnacional de tráfico de cocaína.

Kash Patel, agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por la “gran cooperación” y trabajo en equipo con el gobierno de México.

De acuerdo con las declaraciones del director del FBI, la aprehensión de Ryan Wedding representa un golpe significativo a las estructuras del crimen organizado que operan entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Wedding, de 44 años, es señalado por liderar una organización criminal capaz de mover hasta 60 toneladas de droga anualmente y de ordenar múltiples asesinatos para proteger su imperio delictivo, lo que le valió el apodo del “Chapo Guzmán moderno”.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Omar García Harfuch, detalló que el exsnowboarder olímpico se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México tras una serie de reuniones estratégicas con el Director del FBI. Inmediatamente después de su entrega, el fugitivo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por conspiración de narcotráfico, asesinato y lavado de dinero, delitos por los que se ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

Impacto de la captura de Ryan Wedding en la seguridad binacional

La detención de Ryan Wedding subraya la importancia de la cooperación entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las agencias de seguridad estadounidenses. El director del FBI enfatizó que “la larga mano de la justicia se extiende más allá de las fronteras”, destacando que la red liderada por el canadiense utilizaba camiones de carga para distribuir estupefacientes en comunidades de toda Norteamérica, generando ganancias ilícitas superiores a los mil millones de dólares.

Antecedentes de la investigación revelan que Ryan Wedding ya había cumplido una condena por narcotráfico en 2010; sin embargo, tras su liberación, retomó sus actividades delictivas refugiándose en México. Las autoridades mexicanas y el FBI mantenían un seguimiento estrecho de sus movimientos, identificando que el exatleta incluso utilizaba portales web para exponer fotos de testigos y ordenar sus ejecuciones en países como Colombia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/