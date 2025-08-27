“Es lo mismo”: Director de Harry Potter critica falta de novedad en serie de HBO Max

Chris Columbus, director de las dos primeras películas de Harry Potter, ha expresado su preocupación sobre la dirección artística del nuevo reinicio de la saga para HBO Max.

Tras ver las primeras imágenes de Nick Frost en el papel de Rubeus Hagrid, el cineasta cuestionó la falta de originalidad, señalando que el nuevo actor viste el mismo traje que diseñaron para la versión anterior.

Columbus manifestó su sorpresa y decepción, ya que esperaba un enfoque visual diferente en esta nueva adaptación que no fuese “más de lo mismo“. Además, consideró que la fuerte conexión emocional del público con la versión original hace dudar sobre la necesidad de rehacer la historia.

No sé si lo que buscamos es un nuevo Hagrid, porque Robbie Coltrane fue simplemente magnífico en ese papel”, expresó

Esto marcó una postura clara del director ante la idea de una nueva serie, reflejando inseguridad en la fidelidad y calidad del producto final.

J.K. Rowling entre la polémica

Más allá de las inquietudes estéticas del director, el proyecto de HBO Max se desarrolla en un contexto complejo.

Descrito como una “adaptación fiel” de las novelas de J.K. Rowling con siete temporadas previstas para un posible lanzamiento en 2027, el reinicio también se ve envuelto en controversias relacionadas con la propia autora.

Columbus, por ejemplo, había abordado previamente los “constantes comentarios transfóbicos” de Rowling. Sobre ellos, expresó que le resultan “triste, muy triste” y que no está de acuerdo con sus opiniones, aunque prefiere “separar al artista del arte“.

Pese a las críticas, Casey Bloys, jefe de contenidos de HBO, ha asegurado que J.K. Rowling tiene derecho a tener sus opiniones y que la nueva serie no es influenciada por las ideas personales de la autora.