Director de SAPA La Paz supervisa planta de tratamiento y centro de monitoreo del agua

Con el objetivo de conocer directamente la operación y los procesos técnicos del organismo, el director general de SAPA La Paz, Abimael Ibarra Abúndez, realizó un recorrido de trabajo por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Centro de Monitoreo del Agua del municipio.

Durante la visita a la planta, el titular de SAPA La Paz constató las labores que se realizan para el saneamiento de aguas residuales, un proceso clave para la protección ambiental, la salud pública y el aprovechamiento de agua tratada en el riego de áreas verdes y espacios públicos. Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para fortalecer un manejo sostenible del recurso hídrico.

Posteriormente, en el Centro de Monitoreo del Agua, Abimael Ibarra conoció los sistemas de control que permiten dar seguimiento en tiempo real a la operación de pozos, tanques, redes de distribución y niveles de presión. Estas herramientas, explicó, son fundamentales para mejorar la eficiencia del servicio, atender incidencias de forma oportuna y optimizar la toma de decisiones técnicas dentro de SAPA La Paz.

En ambos recorridos, el director general dialogó con el personal operativo y técnico, a quienes reconoció su labor diaria. Asimismo, los convocó a fortalecer el trabajo en equipo, reiterando que mantendrá una comunicación constante y directa con todas las áreas para mejorar la coordinación interna y elevar la eficiencia operativa del organismo.

Finalmente, Abimael Ibarra Abúndez subrayó que estas acciones se alinean con la visión de la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, orientada a consolidar un SAPA La Paz más eficiente, técnico y cercano a la ciudadanía, capaz de responder a los retos actuales y futuros en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

