Directores del deporte en BCS afinan agenda con INSUDE para 2025

El Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) celebró la Segunda Reunión de Coordinación en Materia de Cultura Física y Deporte con los cinco directores municipales del estado, con el objetivo de planear y fortalecer las actividades deportivas rumbo al ejercicio 2025.

En el encuentro, el director general del INSUDE, Noé Fiol Verduzco, destacó la necesidad de una comunicación constante con las áreas municipales para atender retos, carencias e infraestructura deportiva, al tiempo que se alinean esfuerzos con la política estatal de fomento al deporte.

Uno de los anuncios relevantes fue la planificación anticipada de la fase estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2026, que se desarrollará en noviembre de 2025, adelantando el calendario tradicional para optimizar tiempos y recursos.

De acuerdo con lo presentado, Loreto y Mulegé recibirán competencias de baloncesto y béisbol en distintas categorías, mientras que La Paz y Los Cabos concentrarán la mayor parte de las disciplinas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.