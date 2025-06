Con discreto inicio, arranca el proceso electoral del Poder Judicial en CSL

Con un arranque discreto dio inicio el proceso electoral del Poder Judicial en el municipio de Los Cabos. Las casillas ubicadas en el Auditorio Municipal Leonardo Gastélum y en el Jardín de Niños Maestra de Los Ángeles Lizárraga en Cabo San Lucas, abrieron sus puertas poco después de las 8:00 de la mañana.

Cabe destacar que la única casilla especial habilitada en todo el municipio se encuentra en la delegación sanluqueña, la cual cuenta con mil boletas destinadas a los ciudadanos en tránsito por la zona.

CPS Noticias y Tribuna de México conversaron con algunos ciudadanos, quienes señalaron que el retraso en la apertura de las casillas se debió principalmente a la ausencia de funcionarios designados, lo que complicó el inicio de la jornada. Ante esta situación, personal del Instituto Nacional Electoral (INE), en coordinación con los presidentes de casilla, optó por solicitar el apoyo de ciudadanos que ya se encontraban en las filas para poder comenzar con la jornada electoral.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido un comunicado oficial sobre el número de casillas que han logrado abrir en el municipio de Los Cabos, en particular en la zona de Cabo San Lucas. No se han reportado incidentes ni situaciones de inseguridad que pudieran afectar el desarrollo del proceso electoral del Poder Judicial.