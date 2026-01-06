Acoso y discriminación afectan a estudiantes de la diversidad sexual y de género en Los Cabos

La presencia de acoso escolar y prácticas discriminatorias contra estudiantes de la diversidad sexual y de género continúa siendo una realidad en planteles educativos de Los Cabos, particularmente en escuelas de nivel preparatoria, donde se han recibido reportes por este tipo de conductas.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, estas situaciones han sido detectadas en distintos centros educativos del municipio, al tratarse no solo de casos de bullying general, sino de actos de discriminación dirigidos específicamente a personas de la diversidad sexual y de género dentro del entorno escolar.

En este contexto, la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Claudia Armenta López, señaló que en el sector educativo se han identificado incidentes reiterados de acoso y exclusión por motivos de orientación sexual e identidad de género.

“Se han detectado situaciones y que se ha dado a conocer a la ciudadanía situaciones de acoso y bullying en el sector educativo. A nosotros nos han llegado situaciones de discriminación, sobre todo al sector del la diversidad sexual y de género, sí ha habido discriminación en estas áreas o prácticas discriminatorias (…) Se está registrando en preparatoria, sobre todo. Nos ha llegado esta situación en algunas preparatorias aquí del municipio”, declaró.

Ante estos casos, explicó que la atención se ha realizado mediante un trabajo interinstitucional, en el que participan dependencias como Educación, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), así como áreas de Seguridad Pública, con el objetivo de brindar una atención integral a las problemáticas detectadas en el entorno escolar.

Como parte de las acciones preventivas, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos ha implementado pláticas dirigidas al estudiantado, además de capacitaciones al personal docente, administrativo y directivo, así como actividades de sensibilización con padres, madres y cuidadores primarios, con el fin de prevenir conductas discriminatorias y fortalecer entornos escolares seguros.

Asimismo, se ha invitado a las personas afectadas a presentar sus quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancia que se suma a los esfuerzos de capacitación y seguimiento en los planteles educativos donde se han identificado estas problemáticas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur