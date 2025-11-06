Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 6 de Noviembre, 2025
Nacional

Reforma se disculpa con Sheinbaum tras polémica por portada considerada ofensiva “Una disculpa a la mujer agraviada”

El diario Reforma emitió disculpas públicas a Claudia Sheinbaum tras la polémica por una portada considerada ofensiva.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
6 noviembre, 2025
REFORMA

El periódico Reforma ofreció disculpas públicas a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de la controversia generada por una portada que fue señalada como ofensiva y misógina por diversos sectores políticos y sociales.

A través de un comunicado, el diario aclaró que su intención “no fue ofenderla, sino defenderla”, en referencia al tratamiento informativo publicado días atrás. Reforma explicó que la portada buscaba exponer un tema de interés público y no representar una falta de respeto hacia la mandataria.

La publicación generó una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios, periodistas y simpatizantes de Sheinbaum exigieron una postura del medio ante lo que consideraron un exceso en la libertad de expresión. Ante ello, el periódico reiteró su compromiso con el debate público responsable y el respeto institucional.

Aunque hasta el momento la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido una respuesta directa, la disculpa de Reforma ha sido interpretada por algunos como un gesto de reconciliación mediática, mientras que otros lo ven como una maniobra para contener el impacto político de la polémica.

