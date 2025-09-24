Bomberos llaman a diseñar edificios con resistencia a sismos en Los Cabos

Luego de los recientes sismos registrados en Los Cabos, el comandante de Bomberos de Cabo San Lucas, Juan Carbajal Figueroa, hizo un llamado a replantear los enfoques actuales en el diseño y construcción de edificios, sugiriendo que se incluya la resistencia sísmica como un criterio esencial en la infraestructura urbana.

En entrevista con CPS Noticias y Tribuna de México, Carbajal destacó que, aunque ya existen estrategias de prevención, es momento de avanzar hacia una transformación estructural que considere el riesgo sísmico en Los Cabos como parte de la planificación urbana.

“Más allá de las estrategias de prevención, se tiene que hacer una modificación integral, sobre todo lo que tiene que ver con el riesgo en Los Cabos; es decir, tenemos que redireccionar la manera de construir. Tenemos que construir con una perspectiva de sismos, ya se construye con una perspectiva de huracanes”, afirmó.

El comandante enfatizó que muchas edificaciones en la zona han sido diseñadas considerando el impacto de huracanes —con muros reforzados, ventanas resistentes al viento y estructuras elevadas— pero no contemplan la posibilidad de terremotos, algo que, según dijo, debe cambiar de inmediato.

Carbajal consideró que es momento de que tanto autoridades como desarrolladores y diseñadores asuman una visión integral del riesgo, donde los temblores, sismos y movimientos telúricos en Baja California Sur sean parte del análisis de vulnerabilidad urbana.

En los últimos días, Los Cabos ha registrado varios temblores de baja a moderada intensidad, lo que ha despertado preocupación entre los habitantes y reactivado el debate sobre la seguridad estructural de viviendas y edificios públicos.