Remesas en México se hunden: nueva caída refleja menor flujo desde el extranjero

Las recientes cifras oficiales confirman que las remesas enviadas a México siguen a la baja durante 2025, lo que representa una seria preocupación para millones de hogares que dependen de estos recursos.

De enero a octubre de este año, el monto acumulado de remesas alcanzó los 51 mil 344 millones de dólares, lo que equivale a una caída del 5.08 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

Solo en octubre, México recibió 5 mil 635 millones de dólares por remesas, monto que aunque fue el más alto del año, no logró revertir la tendencia de siete meses consecutivos a la baja.

Especialistas coinciden en que la disminución de las remesas se debe principalmente a una menor incorporación de mexicanos al mercado laboral de Estados Unidos. El Este fenómeno, sumado a políticas migratorias restrictivas y otros factores económicos, estaría generando una contracción sostenida en los ingresos por envíos desde el extranjero.

La caída de las remesas tiene efectos directos sobre sectores vulnerables en México: muchas familias que dependían de esos recursos para consumo, educación o remediar emergencias podrían enfrentar dificultades.

Aunque algunos analistas consideran que la caída no provocará un colapso macroeconómico en el país, sí anticipan que 2025 cerrará con una cifra de remesas considerablemente menor a la de años recientes, lo que podría repercutir en el consumo interno y la estabilidad de hogares dependientes.