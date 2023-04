Disney+ y Jeremy Renner estrena programa grabado en Los Cabos

Disney+ estrenó el miércoles 12 de abril “Rennervation”, una serie producida y protagonizada por el actor Jeremy Renner. Uno de los episodios de la serie fue filmado en Los Cabos y cuenta con la participación del cantante colombiano Sebastián Yatra.

En mayo de 2022, Renner y Yatra visitaron Los Cabos y se reunieron con autoridades municipales y niños de la Casa Hogar en Cabo San Lucas. Si bien no se revelaron detalles sobre su visita en ese momento, se supo que era para un proyecto televisivo.

En “Rennervation”, Renner lidera una iniciativa para hacer una diferencia en la sociedad mediante el arte, reuniendo a sus amigos constructores para transformar camiones en desuso en espacios artísticos para niños en situaciones vulnerables.

Durante su visita a México, Renner entregó un camión rodante que se convirtió en un centro recreativo móvil y un autobús urbano que se transformó en un estudio de danza móvil a la Casa Hogar en Los Cabos en mayo del año pasado, en presencia del presidente municipal Óscar Leggs Castro.

No te pierdas el episodio disponible en Disney+ donde podrás ver cómo Hawkeye, interpretado por Jeremy Renner, entrega el camión de danza móvil a la Casa Hogar en Los Cabos.

Jeremy Renner with kids from Los Cabos, Mexico on the set of #Rennervations pic.twitter.com/vrU4fmzbdS

— Jeremy Renner Net (@JRennerNet) May 5, 2022