Disney y Marvel anuncian el regreso de Jon Bernthal en “Daredevil: Born Again”

Disney y Marvel Studios continúan expandiendo su universo de superhéroes con el esperado regreso de Jon Bernthal como Frank Castle, mejor conocido como The Punisher, en la próxima serie “Daredevil: Born Again.” La noticia ha emocionado a los fans después de que Disney y Marvel tomaran la decisión de retomar a algunos de los actores más icónicos de las series de Marvel basadas en personajes de Netflix.

El regreso de Jon Bernthal como The Punisher se une a la vuelta de Charlie Cox en el papel de Matt Murdock/Daredevil y Vincent D’Onofrio como el temible Kingpin. Esta decisión de traer de vuelta a los actores que cautivaron a la audiencia en sus interpretaciones previas ha generado gran expectación entre los seguidores del universo Marvel.

La noticia llega en un momento estratégico, ya que Disney ha aprovechado la reciente huelga de actores para replantear sus estrategias de producción. La reestructuración incluyó el despido de los guionistas jefe Chris Ord y Matt Corman, quienes estaban a cargo de “Daredevil: Born Again,” así como de los directores de los episodios aún por rodar. Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, ha decidido tomar un nuevo rumbo en la producción de sus series, reconociendo que se necesitaba un enfoque diferente.i94

Marvel ha decidido hacer una revisión completa de la serie “Daredevil: Born Again”

Se ha informado que algunas de las ideas planteadas por los guionistas despedidos, como la reorientación de la serie hacia el drama legal y la demora en la aparición de Charlie Cox como Daredevil, no estaban alineadas con las expectativas de los fans ni con la esencia de la serie original de Netflix. Por lo tanto, Marvel ha decidido hacer una revisión completa de la serie, buscando mantenerse fiel a las raíces del personaje.

O julgamento de White Tiger seria o primeiro grande arco de ‘Daredevil: Born Again’ A história seria focada na personagem de Hector Ayala, que seria defendido em tribunal por Matt Murdock, da acusação falsa da morte de um polícia. (@CanWeGetToast) pic.twitter.com/rd9JxQOh9s — Marvel+ (@MarvelPlusPT) October 13, 2023

Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la participación de Jon Bernthal como The Punisher en “Daredevil: Born Again,” los rumores apuntan a que su rol será significativo en la trama y no se limitará a un simple cameo. Aunque Disney y Marvel no han hecho un anuncio oficial al respecto, la noticia se considera prácticamente un hecho, dado que la incorporación de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio ya ha sido confirmada.

La serie “Daredevil: Born Again” se suma a la expansión del Universo Cinematográfico de Marvel y será desarrollada en conjunto por Matt Korman y Chris Ord. Aunque la fecha de estreno aún no se ha anunciado oficialmente, se espera que la serie llegue a Disney Plus en algún momento de 2024, siempre y cuando la reciente huelga de actores no afecte el cronograma de producción. Los fans de Marvel esperan con ansias esta nueva entrega que promete mantener viva la emoción de Hell’s Kitchen y los personajes que tanto adoran.