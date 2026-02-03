Disney nombra a Josh D’Amaro como nuevo CEO y a Dana Walden como presidenta

The Walt Disney Company confirmó este 3 de febrero de 2026 una transformación importante en su cúpula directiva que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra en la icónica empresa de entretenimiento. La junta directiva eligió por unanimidad a Josh D’Amaro como nuevo Director Ejecutivo (CEO), quien asumirá el cargo oficialmente el 18 de marzo de 2026, en sustitución de Bob Iger, quien ha dirigido la compañía durante casi dos décadas y continuará apoyando la transición como asesor senior y miembro del consejo hasta finales de 2026.

D’Amaro, de 54 años y con casi 30 años de trayectoria en Disney, ha sido presidente de Disney Experiences, el segmento que agrupa parques temáticos, cruceros, resorts y experiencias globales, y que representa una de las áreas más lucrativas del grupo. Durante su gestión, dicho segmento reportó miles de millones en ingresos y lideró expansiones significativas de parques y atracciones alrededor del mundo.

El nombramiento de D’Amaro pone fin a una búsqueda de liderazgo que incluyó más de cien candidatos internos y externos. La junta y el propio Iger destacaron su entendimiento profundo de la marca, su enfoque en la creatividad y su habilidad para combinar visión estratégica con excelencia operativa.

Junto con el nombramiento del nuevo CEO, Dana Walden, copresidenta de Disney Entertainment, fue designada como Presidenta y Chief Creative Officer, un cargo creado para impulsar la estrategia de contenido y asegurar que la narrativa y la expresión creativa de la marca se mantengan consistentes y relevantes en todas las plataformas, incluyendo estudios, televisión y servicios de streaming.

Walden reportará directamente a D’Amaro y tendrá un papel clave en la cohesión creativa de las diversas unidades de negocio, reforzando el compromiso de Disney con la innovación narrativa y su legado cultural.

La transición en la dirección de Disney se produce en un contexto de desafíos y oportunidades para la empresa, que busca consolidarse en un mercado global competitivo de contenidos, experiencias y tecnología. El liderazgo conjunto de D’Amaro y Walden refleja una apuesta por equilibrar una administración sólida con una visión creativa potente, pilares fundamentales para el futuro de Disney en entretenimiento, parques y plataformas digitales.

