Disney invertirá 1,000 mdd en OpenAI y permitirá usar a Mickey, Marvel y Star Wars con Sora

La industria del entretenimiento entró en una nueva fase tras confirmarse que Disney invertirá mil millones de dólares en OpenAI y permitirá que Sora, la plataforma de video generativo, utilice más de 200 personajes icónicos en sus creaciones. El acuerdo, que marca uno de los movimientos más ambiciosos entre un gigante del cine y una empresa de inteligencia artificial, abre la puerta para que los usuarios generen videos cortos protagonizados por figuras como Mickey Mouse, Cenicienta, Iron Man, Grogu o Buzz Lightyear.

El trato incluye una licencia de tres años para que Sora genere contenido social impulsado por los usuarios, siempre con la condición de excluir las imágenes y voces de actores reales que participan en las producciones de Disney. Esa línea roja refleja la sensibilidad que atraviesa Hollywood, donde los sindicatos han mantenido una postura firme respecto al uso de IA y la protección de los talentos humanos en plena revolución tecnológica.

El acuerdo también convertirá a Disney en un cliente destacado de OpenAI. La compañía de Bob Iger planea llevar herramientas como ChatGPT al interior de sus operaciones creativas, de diseño y desarrollo, con la promesa de impulsar nuevas experiencias narrativas. Esta adopción formal de IA generativa por parte de uno de los estudios más influyentes del mundo representa un giro estratégico tras años de cautela frente al avance tecnológico.

La colaboración se da en un contexto donde los grandes estudios han mostrado preocupación por cómo se utilizan sus datos y por el impacto que la automatización pueda tener en su fuerza laboral. Aun así, OpenAI ya venía negociando con actores de peso como Universal, Warner Bros., Netflix y Paramount, lo que detonó una silenciosa competencia por asegurar acceso temprano al potencial creativo y comercial de Sora.

La evolución de Sora también explica el interés creciente. La nueva versión presentada en septiembre funciona como una aplicación social independiente que permite a los usuarios crear videos mediante texto, explorar creaciones de otros y usar avatares generados por IA con apariencia y voz realista. Ese ecosistema convierte a Sora en un espacio donde la creatividad, la identidad digital y el contenido viral se cruzan de manera cada vez más sofisticada.

El potencial de personalizar videos con avatares propios —y ahora con personajes de algunas de las franquicias más rentables del mundo— anticipa un nuevo modelo de participación entre fans y estudios. Los usuarios podrán insertar a sus avatares en escenas, participar junto a héroes famosos o recrear momentos emblemáticos, siempre bajo permisos explícitos y sin vulnerar derechos de terceros.

El peso simbólico de este acuerdo se suma a un año en el que la inteligencia artificial ha sido protagonista global. Time reconoció a Sam Altman, CEO de OpenAI, como una de las personas del año 2025, en un listado que también incluyó a Jensen Huang, Elon Musk y Mark Zuckerberg. Para la revista, 2025 marcó el momento en que el potencial de la IA se mostró “en todo su esplendor”, una descripción acorde con la magnitud de alianzas como la anunciada por Disney.

